Dončić šel k Lakersom, a lahko bi bilo čisto drugače, iz ZDA prišle presenetljive informacije

Po odmevni menjavi igralcev je slovenski košarkar Luka Dončić pristal v ekipi Los Angeles Lakers, a sodeč po poročanju The Athletica na družbenem omrežju X, bi ga Dallas lahko poslal v čisto drugo ekipo. Kot je razkril The Athletico, je njihov pisec Sam Amick od virov iz lige izvedel, da so potekali neuradni pogovori glede menjave Dončića za igralca Anthonyja Edwardsa, ki igra pri ekipi Minnesota Timberwolves. Po informacijah, ki jih je Amick dobil, so bili pri Timberwolvesih osupli nad tem, da je Dallas razmišljal, da bi se razšel z Dončićem.

Ekipa Minnesota Timberwolves je sicer v ligi NBA precej manj uspešna, kot je Los Angeles Lakers. Do danes namreč še nikoli ni postala prvak v tej ligi. Na drugi strani pa so bili Lakersi to že 17-krat.

Dobil torto

Dončić je danes ponoči zaigral na tekmi njegove nove ekipe proti mestnim rivalom Los Angeles Clippersom, ki so jo Lakersi tudi dobili z rezultatom 106:102. Dončić je na tekmi dosegel 31 točk, pet asistenc in dva skoka. Na dan tekme je praznoval svoj 26. rojstni dan. Kot lahko vidimo na uradni strani kluba, so mu pripravili torto v barvah kluba.