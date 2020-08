Dončić onemel: Shaq ga je nagovoril v slovenščini (VIDEO)

Slovenski čudežni dečekje postal še večja zvezda po nedeljski tekmi v Orlandu, kjer je z neverjetno igro požel navdušenje svetovnih košarkarskih zvezdnikov. Oglasili so se športniki iz različnih panog in koncev sveta ter izrazili občudovanje talenta in kakovosti 21-letnika. Trener Dallasao njem pravi, da Luka Dončić živi že na omrežju 6G.Nad njegovim nastopom pa ni bil tako navdušen nekdanji košarkar, ki se je v pogovoru s še enim nekdanjim legendarnim igralcemopredelil proti Dončiću. »Fantastičen je, ampak to sem videl že prej,« je dejal Shaq. Ko sta se v živo pogovorila v eni izmed športnih oddaj, je O'Neal presenetil Dončića v slovenskem jeziku.​Vprašal ga je, kako je, na koncu pa mu je zaželel srečo. Gesta košarkarske legende je Luki priklicala nasmeh na obraz in očitno sta zakopala bojno sekiro.