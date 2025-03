Nepričakovano darilo Dončića: slovenski navijači prišli do sanjskih sedežev (FOTO)

Včeraj smo pisali o tem, da naj bi Luka Dončić slovenskemu navijaču osebno poslal tri vstopnice, potem ko ta skupaj še z dvema osebama Dončića ni mogel videti igrati na nedavni tekmi Lakersov, saj slovenski reprezentant na njej ni igral. Omenjene navijače smo tako lahko videli na današnji tekmi Lakersov proti ekipi Chicago Bulls. Tekmo so sicer igralci iz Los Angelesa izgubili, so pa lahko navijači na tekmi videli slovenskega zvezdnika in tako prišli do nepopisnih spominov.

Dončić je omenjeni trojici očitno priskrbel odlične sedeže na tekmi, saj so se nahajali zelo blizu parketa. Cene za sedeže, ki so v bližini parketa, so sicer lahko na tekmah lige NBA zelo zasoljene. Še posebej drage so bile vstopnice na tekmi Lakersov, ko so igrali proti ekipi Dallas Mavericks pred nekaj tedni, o čemer smo že pisali.

Še 12 tekem

Pred ekipo Los Angeles Lakers je v letošnjem rednem delu lige NBA samo še 12 tekem. Naslednjo bo igrala iz ponedeljka na torek ob polnoči po slovenskem času, in sicer proti ekipi Orlando Magic, ki trenutno zaseda osmo mesto v vzhodni konferenci.