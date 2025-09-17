  • Delo d.o.o.
Dončić na naslovnici prestižne revije: razkril vse, kar mu leži na duši: »Bil je velik šok!«

Luka Dončić je razkril, kako je ekspresno izgubil 15 kilogramov: žoge ni prijel en mesec, 16 ur na dan je bil brez hrane.
N. Č.
 17. 9. 2025 | 10:52
Revija Wall Street Journal je za naslovnico svoje jesenske izdaje izbrala Luko Dončića, zdaj zvezdnika Los Angeles Lakersov. V velikem intervjuju je slovenski košarkarski zvezdnik odprl srce. Ameriški magazin ga je izbral za naslovnico, projekt pa naslovil z besedami »Dobrodošli v sezono maščevanja Luke Dončića«.

V obsežnem intervjuju je razkril, kako se je počutil, ko ga je njegova dolgoletna ekipa Dallas Mavericks februarja presenetljivo zamenjala za Anthonyja Davisa. »Nisem vedel, kako naj se odzovem, kako naj se obnašam, kaj naj rečem. Bil sem v šoku. Dallas je bil moj dom, tam sem imel veliko prijateljev, navijači so me vedno podpirali. Nisem želel razočarati navijačev Dallasa. In nisem želel razočarati navijačev Lakersov,« je priznal.

Po tej šokantni menjavi so se pojavile govorice, ki so dvomile o njegovi telesni pripravljenosti in dolgoročni vzdržljivosti.

Prvič prenehal igrati košarko – in izgubil 15 kilogramov!

Dončić je razkril, da je bila prav ta izkušnja motivacija, da se fizično popolnoma preoblikuje. 

Odločil se je utišati kritike

Mediji so poročali, da je bil eden glavnih razlogov za menjavo v Lakers njegovo domnevno slabo fizično stanje in pomanjkanje discipline pri prehrani in treningih. Govorilo se je, da je v sezoni tehtal 122 kilogramov, čeprav je na uradni spletni strani pisalo 104.

Luka se je odločil, da bo kritikom zaprl usta. Takoj po koncu sezone je začel intenzivno delati na sebi in v kratkem času vidno shujšal.

V intervjuju za prestižno revijo je razkril, kako mu je uspelo popolnoma preoblikovati telo:

»Prvič v življenju sem prenehal igrati košarko za en mesec,« je dejal Dončić.

Treniral je z elastikami, v telovadnici izvajal mrtve dvige, vadil z utežmi in delal vaje za vzdržljivost. Popolnoma je spremenil prehrano. Po vzoru najboljšega tenisača vseh časov Novaka Đokovića je z jedilnika popolnoma izločil gluten. Jedel je hrano, bogato z beljakovinami in z nizko vsebnostjo sladkorja, po 20. uri zvečer ni več jedel, zajtrkoval pa je šele po 90-minutnem jutranjem treningu, pri čemer je dnevno zaužil 250 gramov beljakovin.

»To so bili čisti treningi in kondicija. Pa padel,« je še dodal Luka.

Rezultati, ki govorijo sami zase

Njegov trud se je izplačal. Na eurobasketu je dosegal povprečno 34,7 točke, 8,6 skoka in 7,1 asistence na tekmo ter bil uvrščen v idealno peterko turnirja. Slovenija se je prebila do četrtfinala, Dončić pa je bil tako rekoč neustavljiv.

Zdaj je Luka odločen, da pokaže svojemu nekdanjemu klubu, da so z menjavo naredili največjo napako v zgodovini.

Luka DončićkošarkazdravjeLA LakershujšanjeWall Street Journal
