Dončić na balkanski žur namesto na tekmo

Zbrali so se trije Slovenci, dva Srba in Črnogorec. Ne, ne gre za začetek vica, temveč za večer košarkarjev v Orlandu. Tam so namreč začasno ustavili igranje tekem končnice lige NBA, namesto tega pa so siinpripravili »balkanski večer«.Fotografijo z druženja je objavil Dragić, ki je sicer z moštvom Miami Heat že napredoval v drugi krog. Zanj pa z Dallas Mavericks še trepeta Dončić, čigar tekma je bila sinoči odpovedana. Njegovo moštvo bi se morala pomerili na šesti tekmi z Los Angeles Clippers, a je vodstvo lige začasno prekinilo tekme v znak podpore protestnikom in borcem za pravice temnopoltih, po novem primeru policijskega nasilja, v katerem je pod streli obležalKako bo z nadaljevanjem končnice, še ni povsem jasno. Prvi zvezdnik ligese zavzema za to, da povsem bojkotirajo igranje končnice, a se z njim večina moštev ni strinjala. Liga naj bi se vendarle nadaljevala v noči na soboto.