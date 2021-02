Dončić med nogometaše? Poglejte, kaj mu je uspelo (VIDEO)

je sinoči v ligi NBA z Dallasom zmagal v domači dvorani proti Minnesoti s 127 : 122. Znova je imel lepo statistiko (26 točk, 8 skokov, 5 podaj – povprečje letos sicer: 27,8 točke, 8,7 skoka, 9,3 podaje), da bo njegov večer, pa je napovedal že z vragolijo na ogrevanju.Pozneje je Luka objavil posnetek in dokazal, da mu ni tuj niti nogomet. Košarkarsko žogo je namreč kot za šalo brcnil v zrak in zletela je skozi obroč. Njegovi sledilci in soigralci so bili navdušeni.