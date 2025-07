Dončić je to poletje storil nekaj, česar ni še nikoli (FOTO)

Luka Dončić je presenetil vse, ko se je na naslovnici športne revije pred dnevi pojavil v tako dobri kondiciji kot še nikoli. Na fotografijah je vidno bolj vitek in mišičast, vse pa seveda zanima, kako je v tako kratkem času tako zelo spremenil videz in izklesal postavo. Prav to vprašanje mu je postavil tudi voditelj oddaje na ameriški televiziji NBC, katere goste je bil pred dnevi naš športni as.

»Jaz in moja ekipa smo poskusili nekaj novih reči, drugačno hrano, drugačne treninge. Pravzaprav sem se odrekel igranju košarke za en mesec, česar nisem storil še nikoli v življenju,« je dejal Luka, izjava pa je močno presenetila voditelja oddaje, ki ga je seveda zanimalo, zakaj je to storil. »Košarko igram vse življenje, v enem mesecu ne bom pozabil, kako jo igrati, zato smo se odločili, da bomo poskusili še s kakšnim drugim športom,« je nekoliko hudomušno odgovoril eden najboljših košarkarjev na svetu, ki meni, da je moral vsaj za ta kratek čas stopiti stran od košarke, da bi se lahko v celoti posvetil vadbi in treningom.

Luka, ki ga v soboto časa pomemben sestanek z Los Angeles Lakers, je moral pred televizijskimi kamerami podoživeti tudi krute opazke, ki jih je bil deležen ob odhodu iz Dallasa. Takrat se je namreč govorilo, da je bila prav njegova telesna (ne)pripravljenost eden glavnih razlogov, da ni bil več zaželen med Mavericksi.

»Mislim, da sem bil tudi takrat precej dober košarkar, ne glede na vse, kar so ljudje govorili. Zdaj pa je čas za naslednji korak v moji karieri. Ne nazadnje sem star komaj 26 let, pred mano je še dolga pot,« je dejal Luka, ki se z zlobnimi govoricami ni kaj dosti ukvarjal. »Poskušam ne brati teh reči, osredotočen sem na svoje cilje in to je to,« pravi.