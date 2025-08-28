ŠAH

Dolgo pričakovani dvoboj elitne serije Grand Chess Tour

Praggnanandhaa in Caruana sta v najboljšem položaju v Saint Louisu.
Fotografija: Ramešbabu Praggnanandhaa želi prekrižati načrte američanu. FOTO: Chess.com
Ramešbabu Praggnanandhaa želi prekrižati načrte američanu. FOTO: Chess.com

Matej Šebenik
28.08.2025 ob 09:40
Tradicionalni pokal Sinquefield v ameriškem Saint Louisu predstavlja zadnjo postajo rednega dela elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Ker se v jubilejni deseti sezoni serije na spored ponovno vrača zaključni turnir četverice, bo danes dokončno znano, kdo si je zagotovil mesto na njem preko skupnega seštevka.

Z dvema zaporednima zmagama v tretjem in četrtem krogu je prvi samostojno vodstvo prevzel domačin Fabiano Caruana, ki ga je z zmago v sedmem krogu na vrhu ujel 20-letni Indijec Ramešbabu Praggnanandhaa. Ta dva igralca, ki sta turnir začela na četrtem oziroma petem mestu skupnega seštevka serije, sta si tako pred zaključkom izborila najboljše izhodišče tako glede turnirske zmage kot tudi uvrstitve na zaključni turnir.

Črni na potezi

Hou Yifan – Ju Wenjun, internet 2025: Kako je črna izkoristila veliko napako bele, ki jo predstavlja njena zadnja poteza 24.Tde1?

REŠITEV: 24…g5! in ker beli lovec nima polja za umik, je črna prišla do materialne prednosti, s katero je brez težav zmagala partijo.

Eden od vrhuncev preteklega tedna pa je bil atraktiven finalni obračun spletnega hitropoteznega prvenstva za ženske pod okriljem največje šahovske platforme chess.com. V njem sta se srečali Kitajki, aktualna in nekdanja svetovna prvakinja, Ju Wenjun in Hou Yifan. Ju je letos že petič slavila v dvobojih za naslov svetovne prvakinje, medtem ko je Hou to uspelo štirikrat, nazadnje leta 2016. Čeprav je bila na vrhuncu moči daleč najboljša igralka na svetu in s svojo najvišjo ratinško znamko zaostaja le za legendarno Judit Polgar, je leta 2018 praktično končala z aktivno kariero ter se podala v akademske vode. Leta 2020 je nato pri komaj 26 letih postala najmlajša predavateljica na univerzi v Šenzenu.

Tekmovalne poti obeh prvakinj se nikoli niso zares prekrižale, saj vzpon Ju Wenjun sovpada z omenjenim zaključkom igralske kariere Hou Yifan. Zato je bil njun tokratni obračun, čeprav zgolj v hitropoteznem tempu, za šahovske ljubitelje toliko bolj zanimiv. Napovedi pred začetkom so obema pripisovale enakovredne možnosti za zmago, tri leta starejša Ju pa je vodila praktično od začetka do konca in slavila z rezultatom 11,5 proti 9,5.

Končna razlika vseeno ni velika in kot ključen dejavnik se je izkazala boljša uigranost aktualne prvakinje. Hou je imela precej težav z ritmom igre in porabo časa, v nekaterih pomembnih trenutkih dvoboja pa je storila enostavno preveč grobih napak in spregledov. V posameznih partijah je vseeno spomnila na svoje najboljše trenutke. Ju Wenjun je tako prišla do svoje druge zaporedne zmage v tem popularnem spletnem tekmovanju, na katerem sodelujejo praktično vse najboljše igralke na svetu. Da njena tokratna uvrstitev v finale ni bila naključna in da ohranja hitropotezno formo, pa dokazujeta tudi dve zmagi Hou Yifan, ki je bila najboljša leta 2021 in 2023.

