Dolenjcev korona ni ustavila: Gas na Gače bo

Neustrašna Barbara Pirh. FOTO: osebni arhiv

Športne prireditve so v tem času prava redkost, a Dolenjci se ne dajo. Gorski tekači in drugi športni entuziasti se bodo ta vikend podali, ne na najtežjih 400 metrov, kot je to v Planici, ampak na najtežjih 700 metrov, vse od vznožja smučišča do vrha. Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko proge je 200 metrov. Povprečni naklon je 27 odstotkov, maksimalen pa 42.Čeprav so Dolenjci znani po cvičku, katerega prava ambasadorka je tudi voditeljica, osebna trenerka in maratonska tekačica, se tega pred tekmovanjem ne priporoča, ker se lahko tekač v sekundi spremeni v žogo, ki se kotali po hribu navzdol. Za to bo čas po uradnem delu tekmovanja, ko sledi zabava z didžejem. Glavni pobudnik dogodka je maratonec in olimpijecPirhova si tudi sicer upa presegati vse meje. Prepričana je, da bo Gas na Gače odlična zamenjava za njeno stalnico Redbull400 Planica tek, kamor se je podala že trikrat. Na športnih dogodkih nastopa večkrat kot komentatorka ali tekmovalka, dostikrat tudi v obeh vlogah hkrati. Prvo leto so ji v Planici podelili naziv in nagrado Man of the day. Naziv si prisluži tekmovalec ali tekmovalka, ki se po teku najhitreje regenerira.