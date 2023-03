Đokoviću prepovedali vstop v ZDA

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je zavrnilo prošnjo Novaka Đokovića za opustitev cepiva kot obveznega pogoja za vstop v Združene države Amerike, zaradi česar ne bo mogel nastopiti na teniških turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju, je potrdil ameriški senator s Floride Rick Scott, poroča portal TMZ.

Senator iz ameriške zvezne države Florida Rick Scott je potrdil, da so 22-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam zavrnili vstop v ZDA.

Edino upanje, da bi 35-letni prvi igralec sveta nastopil na turnirjih v Indian Wellsu od 6. do 19. marca in v Miamiju od 19. marca do 2. aprila, je ameriški predsednik Joe Biden, ki bi lahko preklical odločitev o zavrnitvi vstopa v državo.

Floridski senator Scott, ki se mu je pridružil tudi senator Marco Rubio, oba sta republikanca, sta sopodpisala pismo predsedniku Bidnu, v katerem predsednika pozivata, naj teniškemu zvezdniku odobri izjemo.

Vstop v ZDA le za polno cepljene

Vstop v ZDA je trenutno omogočen vsem osebam, ki so polno cepljene proti novemu koronavirusu. Kot trenutno velja, Đoković, ki ni cepljen, ne bi smel potovati v Združene države na oba naslednja turnirja.

»Ugotovili smo, da je vaša administracija prejela zahtevo za opustitev pogoja za predložitev potrdila o obveznem cepljenju, kar velja za vse tuje potnike, ki vstopajo v Združene države. Piševa vam, da bi vas pozvala, da odobrite zahtevano izjemo, da lahko Đoković nastopi na teniškem turnirju Miami Open, ki bo potekal v Floridi z začetkom 19. marca,« sta senatorja zapisala v pismu ameriškemu predsedniku.

Glede na to, da ni bil cepljen proti koronavirusu, je moral Đoković predložiti ustrezno dokumentacijo in napisati vlogo za pridobitev posebnega dovoljenja za vstop v Združene države Amerike. A kot kaže, je bila Đokovićeva prošnja zavrnjena, kar sta potrdil tudi floridska senatorja.

Washington ne dovoli vstopa v državo necepljenim tujim potnikom. Ameriška uprava za varnost v prometu (TSA) je nedavno nakazala, da se ta ukrep ne bo spremenil vsaj do sredine aprila.

»Prejeli smo informacijo, da je bila Đokovićeva prošnja za vstop v našo državo zavrnjena. Vendar menimo, da je takšno odločitev še mogoče spremeniti,« je prepričan Scott.

Kot je pred tem poročala francoska tiskovna agencija AFP, sta tako ameriška teniška zveza in organizatorji odprtega prvenstva ZDA v New Yorku izkazali podporo Novaku Đokoviću pri njegovi prošnji za vstop v ZDA, kljub temu, da ni bil cepljen proti novemu koronavirusu.

Đoković, sorekorder po številu osvojenih grand slamov (22) z Rafaelom Nadalom, je ta teden v Dubaju dejal, da še vedno čaka, ali mu bodo ZDA odobrile vizum.

Ker ni bil cepljen, Đoković lani ni mogel zaigrati na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Tedanje avstralske oblasti so Đokovića, ki je priletel v Avstralijo, iz države izgnale malo pred začetkom turnirja.