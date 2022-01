Đoković zmagal na sodišču, zdaj se bo za zmago lahko boril še na igrišču

Novak Đoković je bil po razsodbi sodišča izpuščen iz pridržanja v azilnem domu. Nazaj bo dobil potni list in vse osebne stvari. Ko je Đokovićev odvetnik Nick Wood predstavil argumente, je sledil večurni odmor na željo vladne strani, ki je najverjetneje odstopila od pregona. Sodišče je nato odločilo, da je bil preklic vizuma nepravilen. Razlog za to naj bi bil v tem, da Novaku niso dali dovolj časa za odgovor in pojasnilo po tem, ko so ga obvestili, da vizum, s katerim je vstopil v državo, ni pravi.

Kot smo že poročali, je imel necepljeni Đoković vizum za vstop v Avstralijo podeljen na podlagi medicinske izjeme. Ker naj bi prebolel covid 19, se mu ni bilo treba cepiti, kar je sicer obvezno za vstop v državo Avstralijo. Več o tem, kdaj naj bi bil okužen in zakaj je naslednji dan po domnevni okužbi podeljeval pokale otrokom, preberite tukaj.

Lahko se še zaplete

Vojna med oblastmi in prvim teniškim igralcem sveta pa še ni končana. Zdaj lahko minister za imigracijo Alex Hawke osebno intervenira in odloči, ali bo igralcu vizum zavrnil, ampak na drugačni osnovi. Če bi se to res zgodilo in bi minister to storil, bi to pomenilo tudi triletno prepoved vstopa v Avstralijo za Novaka, najbrž pa bi to še prej pomenilo spet nadaljevanje pravdanja na sodišču. Ali bo Srb lahko zaigral na grand slamu naslednji teden, bo znano v prihodnje.