Đoković zaradi Vučića beži iz Srbije! Otroka že izpisal iz šole in se preselil v Grčijo

Sina Stefana in hčer Taro je vpisal v zasebno britansko šolo v Atenah.
Fotografija: Novak Đoković in Aleksandar Vučić. FOTO: Maxim Shemetov Reuters/Mike Segar Reuters
Novak Đoković in Aleksandar Vučić. FOTO: Maxim Shemetov Reuters/Mike Segar Reuters

M. U.
10.09.2025 ob 16:26
10.09.2025 ob 16:31
M. U.
10.09.2025 ob 16:26
10.09.2025 ob 16:31

Čas branja: 1:51 min.

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov, Novak Đoković (38), se je menda odločil, da se z družino preseli v Grčijo, potem ko je po poročanju tujih medijev postal tarča srbskih oblasti zaradi svoje odkrite podpore študentskim protestom. 

Zlata viza?

Novak Đoković bi lahko zaprosil za grško zlato vizo, ki dovoljuje prebivanje v državi v zameno za naložbo. Z grškim premierjem Kyriakosom Mitsotakisom se je že dvakrat srečal, nazadnje na otoku Tinos.

Po poročanju Tennis24 je Đoković svoja otroka – Stefana (11) in Taro (8) – vpisal na Saint Lawrence College, zasebno britansko šolo v Atenah. Družina je tudi že našla stalni dom na južnih pobočjih grške prestolnice.

Novak Đoković. FOTO: Mike Segar Reuters
Novak Đoković. FOTO: Mike Segar Reuters

Spomnimo, decembra lani se je v Novem Sadu zrušila nadstrešnica železniške postaje, pri čemer je umrlo 16 ljudi. Študenti so za tragedijo okrivili korupcijo in zahtevali politične spremembe. Đoković je nato na družbenih omrežjih izrazil svojo odkrito podporo protestnikom: »Verjamem v moč mladih in njihovo željo po boljši prihodnosti. Njihovi glasovi se morajo slišati. Srbija ima ogromen potencial, izobražena mladina pa je naša največja moč.«

image_alt
Vlečeni, zvezani in pretepeni! Poglejte šokanten posnetek policijske brutalnosti (VIDEO)

Kasneje je svojo zmago na odprtem prvenstvu Avstralije posvetil študentu, ki se je poškodoval med protesti, na košarkarski tekmi v Beogradu pa je nosil majico z napisom »Študenti so prvaki«. Kmalu so srbski tabloidi blizu vlade sprožili kampanjo proti njemu, v kateri so ga označili za »lažnega domoljuba« in ga obtožili, da podpira »barvno revolucijo«.

Aleksandar Vučić. FOTO: Maxim Shemetov Reuters
Aleksandar Vučić. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Več iz te teme:

Srbija Novak Đoković Grčija protest Beograd Novi Sad tenis

