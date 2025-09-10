Đoković zaradi Vučića beži iz Srbije! Otroka že izpisal iz šole in se preselil v Grčijo

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov, Novak Đoković (38), se je menda odločil, da se z družino preseli v Grčijo, potem ko je po poročanju tujih medijev postal tarča srbskih oblasti zaradi svoje odkrite podpore študentskim protestom.

Zlata viza? Novak Đoković bi lahko zaprosil za grško zlato vizo, ki dovoljuje prebivanje v državi v zameno za naložbo. Z grškim premierjem Kyriakosom Mitsotakisom se je že dvakrat srečal, nazadnje na otoku Tinos.

Po poročanju Tennis24 je Đoković svoja otroka – Stefana (11) in Taro (8) – vpisal na Saint Lawrence College, zasebno britansko šolo v Atenah. Družina je tudi že našla stalni dom na južnih pobočjih grške prestolnice.

Novak Đoković. FOTO: Mike Segar Reuters

Spomnimo, decembra lani se je v Novem Sadu zrušila nadstrešnica železniške postaje, pri čemer je umrlo 16 ljudi. Študenti so za tragedijo okrivili korupcijo in zahtevali politične spremembe. Đoković je nato na družbenih omrežjih izrazil svojo odkrito podporo protestnikom: »Verjamem v moč mladih in njihovo željo po boljši prihodnosti. Njihovi glasovi se morajo slišati. Srbija ima ogromen potencial, izobražena mladina pa je naša največja moč.«

Kasneje je svojo zmago na odprtem prvenstvu Avstralije posvetil študentu, ki se je poškodoval med protesti, na košarkarski tekmi v Beogradu pa je nosil majico z napisom »Študenti so prvaki«. Kmalu so srbski tabloidi blizu vlade sprožili kampanjo proti njemu, v kateri so ga označili za »lažnega domoljuba« in ga obtožili, da podpira »barvno revolucijo«.