Đoković vzel pokal in se sprehodil po Melbournu: Ne grem nazaj v Beograd! (VIDEO)

Srbski teniški igralec Novak Đoković je jutro po zmagi na OP Avstralije, rekordni deseti, preživel seveda delovno. Po tradiciji v Melbournu je Đoković od organizatorjev dobil navodila, kje naj se pojavi in ​​sprehodi s pokalom, zato ga je pričakalo na stotine navijačev, seveda pa tudi novinarjev, ki so želeli slišati zadnje vtise novega-starega najboljšega teniškega igralca na svetu.

Delil je avtograme.. FOTO: Hannah Mckay Reuters

»Nisem praznoval tako, kot sem želel. Imel sem obveznosti do medijev in moral sem iti na dopinško kontrolo. Ob treh zjutraj sem se vrnil v hotel. Bila je dolga noč, še zmeraj se mi vse dozdeva nepojemljivo. To je uspeh moje celotne družine in moje ekipe. Bilo je res zahtevno in nismo uspeli proslaviti tako, kot sem si želel, a ko se vrnem v Evropo, bomo slavili. Upam ... « je povedal Novak zbranim novinarjem in dodal, da se ne namerava takoj vrniti v Srbijo - ampak šele po sedmih ali osmih dneh.

Brez sprejema

Novak je še poudaril, da »sprejema ne bo«, s sporočilom, da se mu zdi dovolj sprejemov, da pa nikoli ne ve, kaj imata starša v mislih, saj sta nepredvidljiva in ga vedno znova presenetita. Med načrti, ki jih ima za prihodnost, je predvsem slikanje noge in preverjanje njenega zdravstvenega stanja, saj si želi konec februarja igrati v Dubaju, če bo vse po sreči. Veliki šampion pa ima še eno željo.

V pogovoru z navijači. FOTO: Carl Recine Reuters

»Kmalu bi rad stopil na smuči, a ne vem, kako bi se ta noga odzvala, če bi zdajle stopila na strmino. Verjetno bi se vrnil z eno nogo, a se bom potrudil, da bom to zimo kmalu lahko stal na smučišču in smučal,« je povedal Novak in dodal, da se bo v Avstralijo vrnil tudi naslednje leto, z upanjem na podobno podporo, kot jo je bil deležen letos.

Prvak OP Avstralije Novak Đoković s pokalom, medtem ko osebje pripravlja prizorišče na fotografiranje. FOTO: Hannah Mckay Reuters

»Rad bi izkoristil priložnost in se zahvalil našim ljudem, ki so včeraj prišli v ogromnem številu in bili zunaj stadiona. Šele pozneje, ko sem videl posnetek, sem ugotovil, koliko jih je bilo in se opravičujem, ker se jim nisem uspel posvetiti, se podpisati in fotografirati skupaj z njimi. Vem, da je prišlo veliko otrok, ki so pričakovali avtogram in žal mi je, da nisem mogel vsem ugoditi. Vsekakor sem po tistih včerajšnjih prizorih ugotovil, da nikoli nisem imel večje podpore. Na krilih njihove podpore mi je uspelo osvojiti ta pokal,» je dejal Đoković.

Spet je številka ena na lestvici moškega tenisa. FOTO: Carl Recine Reuters