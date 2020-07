Đoković sporočil rezultate ponovnega testiranja na koronavirus

Pred 10 dnevi je v javnosti odjeknila novica, da je najboljši tenisač na svetu Novak Đoković okužen z novim koronavirusom. Testiral se je v Srbiji, potem ko so v Zadru prekinili turnir Adria tour, ker je zbolel že Grigor Dimitrov. Pozitivna sta bila oba z ženo, medtem ko sta jo otroka odnesla brez okužbe. Slednjo sta preživela brez simptomov, zato sta se dala ponovno testirat in danes prejela rezultat – negativen.



Đokovič je po prvem testiranju dejal za medije: »Organizirali smo turnir v trenutku, ko je virus že skoraj izginil, saj smo verjeli, da so razmere za izvedbo ustrezne. Zelo mi je žal za vsako okužbo. Spremljam vse izjave zdravnikov in upam, da se število okuženih ne bo povečalo. Upam, da se ne bo nikomur zdravstveno stanje poslabšalo in da bodo vsi dobro. Jaz bom naslednjih 14 dni v samoizoalciji, po petih dneh pa se bom spet testiral.«



Med aktivnimi tenisači sta bila 'pozitivna' poleg Đokovića in Dimitrova še Viktor Troicki in Borna Ćorić.