Đoković prekinil molk: Raje se odpovem naslovu najboljšega vseh časov, kot se cepim (VIDEO)

Prvi igralec sveta Novak Đoković je končno prekinil svoj medijski molk po izgonu iz Avstralije in povedal, zakaj se ne želi cepiti. Srbski teniški igralec se je po vstopu v Avstralijo znašel na vseh medijskih naslovnicah, saj so mu po sprva odobreni zdravstveni izjemi odvzeli možnost igranja na odprtem prvenstvu v Melbournu in ga tudi izgnali iz države. Tako se je odločil avstralski minister za imigracijo po nekaj nedoslednostih in nejasnostih v Đokovićevem dokazovanju medicinske izjeme, ki je temeljila na prebolelosti covida 19. Ocenil je, da bi igralec predstavljal preveliko tveganje za javno zdravje v Avstraliji.

Đoković se je po prihodu domov v Beograd izognil novinarjem in ni pojasnil svoje plati videnja dogodkov v Avstraliji. Zdaj pa se je pojavil v intervjuju za britanski BBC, kjer je jasno povedal, da se ni cepil proti covidu 19 in da se niti ne namerava pod nobenim pogojem. Kot je povedal, je vedno zagovarjal pravico do svobodnega odločanja o tem, kaj posameznik vnese v svoje telo, in tako je tudi v tem primeru. Poudaril je, da ni proti cepljenju, ki je po njegovem mnenju največ pripomoglo k zajezitvi virusa, ampak da so zanj načela najpomembnejša: »Nisem želel razkriti svojega statusa, ker menim, da imam pravico do zasebnosti, ampak vidim, da je v javnosti prišlo do veliko napačnih zaključkov, zato sem se odločil svoje mnenje javno izraziti.«

»Zame je ključnega pomena, kaj dam v svoje telo. Sem vrhunski športnik in vedno skrbno precenim, kaj pojem, popijem ... Na podlagi informacij, ki sem jih dobil, sem se odločil, da se ne bom cepil. Razumem posledice svoje odločitve. Bil sem pripravljen na to, da ne tekmujem v Avstraliji. Vem, da kot necepljen ne morem odpotovati na večino turnirjev po svetu ta trenutek. To je cena, ki sem jo pripravljen plačati,« je pojasnil Đoković.

Novinar je tenisača izzval z vprašanjem, ali je res pripravljen zaradi cepljenja ogroziti to, da bi postal najboljši tenisač vseh časov, ampak Đoković se ni dal zavesti, z nasmehom na obrazu je potrdil, da je pripravljen žrtvovati tudi to. Potrdil je, da bo izpustil igranje na odprtem prvenstvu v Franciji in na Wimbledonu. Novinar ga je še enkrat vprašal, zakaj, za božjo voljo, pa mu je pojasnil, da so načela, ki se jih drži glede svojega telesa pomembnejša od vsakega naslova in česar koli drugega. »Poskušam biti uglašen s svojim telesom v največji meri, kolikor gre.«