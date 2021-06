Đokovićeva poteza navdušila vse, poglejte fantovo veselje (VIDEO)

Teniški navdušenci se klanjajo srbskemu velemojstru, ki je pretekle dni na OP Francije v Parizu spet dokazal, da je eden najboljših igralcev v zgodovini. Ob včerajšnji zmagi v velikem finalu, potem ko je proti Grkuzaostajal že z 0 : 2 v nizih, pa je tudi za vedno osvojil srce mladega navijača na tribuni.Po velikem uspehu, že 19. naslovu na turnirjih za grand slam (le enega več imatain), je namreč Đoković odšel do tribune in fantu izročil svoj lopar. Ta sprva kar ni mogel verjeti, nato pa je z dragocenim darilom vriskal in skakal od navdušenja. Njegova reakcija je že postala pravi spletni hit.Đoković je z Nadalom v petek pripravil epski dvoboj, ki so ga teniški poznavalci že uvrstili med najboljše obračune v zgodovini. V finalu je sprva kazalo, da ga bo Grk lahko strl, a neuničljivi Srb je še enkrat pokazal, iz kakšnega testa je. Tudi Tsitsipas kljub porazu ni skrival navdušenja nad njim: »Vsa čast mu, pokazal je, da je pravi zmagovalec. Njegovi dosežki me navdihujejo, presrečen bom, če mi uspe vsaj pol tega.«