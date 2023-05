Đoković brutalno iskreno povedal, da rivala nista njegova prijatelja

Moški tenis se že dolgo vrti predvsem okrog treh igralcev – Novaka Đokovića, Rafaela Nadala in Rogerja Federerja. Okrog tistih, ki so po številu osvojenih turnirjev za grand slam krepko na prvih mestih. Čeprav med njimi vlada spoštovanje, pa prijateljstva očitno ni. Vsaj Đoković svojih največjih konkurentov v karieri ne dojema kot prijateljev.

Po poročanju spletne strani B92, ki se je sklicevala na italijanski Corriere della Sera, je Đoković razkril, da s Federerjem in Nadalom niso prijatelji. Dejal je, da prijateljstvo med rivali ni mogoče, a da nikoli ni bil njun sovražnik. Glede Federerja je dejal, da je eden največjih vseh časov in da ga je od nekdaj spoštoval.

Đoković, Nadal in Federer so dolga leta razvajali gledalce z izjemnimi teniškimi igrami. No, dva jih še vedno. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Tudi o Nadalu je Đoković govoril z izbranimi besedami. Dejal je, da ga je od nekdaj spoštoval in občudoval ter da je na začetku z njim šel dvakrat na večerjo, a da prijateljstvo z njim ni mogoče. Do obeh velikih rivalov čuti tudi hvaležnost. Pravi, da je postal to, kar je, zaradi njiju.

Nadal in Đoković sta trenutna rekorderja po številu turnirjev za grand slam. Oba sta jih osvojila 22. Federer jih je 21. Španec in Srb bi lahko že kmalu to število povečala, saj se maja začne drugi turnir za grand slam v letošnji sezoni, odprto prvenstvo Francije, kmalu zatem, julija, pa sledi tretji, za mnoge največji – Wimbledon.