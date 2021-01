Dobrodelni zaključek leta srčnih košarkarjev

Krkaši so pripravili nekaj za otroke, nekaj pa za osebje oddelka. FOTO: DRAGO PERKO

Košarkarji iz Novega mesta tudi v 2020 niso pozabili na dobrodelnost. Košarkarji Krkeinso z velikim paketom odšli v Splošno bolnišnico Novo mesto, otroški oddelek pa naši igralci obiskujejo že od leta 2013. Včasih so z mladimi bolniki prebirali pravljice, se z njimi fotografirali, se pogovarjali o košarki in jih vabili na tekme. To pot je malce drugače, a z nič manj dobrimi nameni.Za najmlajše so pripravili igrače in knjige, za vestno osebje pod taktirko predstojnice, dr. med., spec. pediatrije, majice, trgovina z darili Mad Ink Cow pa je dodala lično poslikane skodelice s fotografijo naših igralcev in dobrimi željami. »Vsako leto obiščemo otroke in jim poskušamo polepšati božične praznike. Letos obisk v klasični obliki ni bil mogoč, smo pa pripravili darilo za njih,« je povedal Miha Škedelj. »December je čas obdarovanja, v KK Krka nadaljujemo tradicijo, tokrat smo vnovič obdarili malčke na otroškem oddelku SB Novo mesto,« pa je dodal Luka Medved.Enako nadaljujejo tudi v KK Žoltasti troti, kjer dobrodelnost povezujejo z Dnevom dobrodelnega košarkanja. Žoganje je letos sicer odpadlo, kar pa seveda ne sme biti razlog, da ne bi bili dobrodelni, so zapisali Troti, ki so s svojim košarkarjemna čelu obiskali oddelek za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Novo mesto in jim podarili nekaj stvari, ki bodo olajšale delo z bodočimi in novopečenimi mamicami.