Dirkaški talenti za Goodyearov pokal

Promotor's Cup je bil predstavljen leta 2017.

Proizvajalec pnevmatik Goodyear in Mednarodna avtomobilistična zveza FIA sta pred nedavnim z novim mejnikom okronala dolgoletno sodelovanje. Goodyear, ki je že 16 let zapored ekskluzivni dobavitelj pnevmatik za evropsko prvenstvo v dirkanju s tovornjaki (FIA ETRC), zadnja štiri leta pa tudi uradni partner prvenstva, je zdaj prevzel še vlogo imenskega partnerja kategorije Promotor's Cup, ki v sezoni 2020 nosi ime Goodyear Cup.Gre za atraktivno in zelo priljubljeno kategorijo, ki je bila kot dirka znotraj dirke prvič predstavljena leta 2017, v njej pa v tesnih obračunih z dirkalnimi tovornjaki tekmujejo mladi talenti. Goodyear je kot nov imenski partner omenjene kategorije še dodatno utrdil svojo vlogo v eni izmed najbolj drznih serij v motošportu, v kateri dokazuje, da so njegove pnevmatike kos tudi najbolj ekstremnim pogojem.Uspehi na dirkališču pa jasno odražajo tehnološki napredek in kakovost Goodyearovih tovornih pnevmatik redne proizvodnje, saj imajo slednje podobno karkaso (podlogo plašča pnevmatike iz tkanine, ki je sestavljena iz plasti gumirane kordne tkanine z viskoznimi, poliamidnimi, jeklenimi ali poliestrnimi vlakni) kot namensko razvite tovorne dirkalne pnevmatike.Letošnja sezona evropskega prvenstva v dirkah s tovornjaki je bila nedvomno nekaj posebnega in se bo zapisala v zgodovino, saj so se zaradi pandemije covida-19 obračuni dirkalnih tovornjakov preselili v virtualno okolje.Prva tovrstna dirka je bila na virtualnem dvojniku madžarskega dirkališča Hungaroring, preostalih sedem preizkušenj pa je stopnjevalo napetost vse do konca avgusta, ko se je tekmovanje vrnilo na asfaltne dirkalne steze.