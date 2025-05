Dirkaški svet žaluje: umrl je legendarni voznik in mentor Michaela Schumacherja

V 78. letu starosti je umrl legendarni dirkač Jochen Mass, ki je imel velik vpliv na mnoge dirkače, tudi Michaela Schumacherja, čeprav se je iz sveta formule 1 poslovil že pred več kot 40 leti. Potem se je Mass posvetil vzdržljivostnim dirkam, kjer je dosegal neverjetne rezultate. Leta 1989 je denimo zmagal na 24-urni dirki v Le Mansu, skupno pa si je privozil zmago na kar 30 dirkah, dvakrat je osvojil naslov svetovnega podprvaka.

Mass je kariero začel leta 1973 pri Surteesu, med letoma 1974 in 1977 je bil član ekipe McLaren in v tem času zmagal na dirki za veliko nagrado Španije. Žal je prejel le polovico točk, dirka je bila namreč zaradi nesreče Massovega rojaka Rolfa Stommelena, v kateri je umrlo več gledalcev, prekinjena še pred polovico, zato so prepolovili tudi njegove točke.

Po koncu dirkaške kariere se je Mass posvetil komentiranju dirk, bil pa je tudi mentor mladim dirkačem, med njimi je veščin hitre vožnje povsem na začetku njegove kariere učil Michaela Schumacherja.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da smo izgubili prijatelja Jochena Massa. Bil je eden resnično velikih voznikov in še večji človek. Naše misli so z njegovimi bližnjimi. Pogrešali te bomo, Jochen,« so na družabnem omrežju zapisali njegovi dirkaški prijatelji. Novico o njegovi smrti je delila tudi njegova družina; zapisali so, da je Jochen Mass umrl zaradi zapletov po možganski kapi, ki ga je doletela februarja.