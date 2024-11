Direktor HJK tudi o Čeferinu

Nogometaši Olimpije bodo danes v konferenčni ligi gostovali v Helsinkih, kjer se bodo postavili po robu igralcem tamkajšnjega moštva HJK. Izvršni direktor kluba je nekdanji finski reprezentant Aki Riihilahti, ki je prispeval svoj delež k ustanovitvi tega tekmovanja Evropske nogometne zveze (UEFA).

Nekdanji vezni igralec pri ekipah HJK, Vålerenga, Crystal Palace, Kaiserslautern in Djurgårdens IF je namreč tudi v upravnem odboru Evropske zveze nogometnih klubov (ECA), ki je pritiskala na Uefo, da bi ustanovilo še tretje klubsko tekmovanje ob ligi prvakov in evropski ligi.

»Od leta 2014 sem si močno prizadeval k temu, da bi imelo več držav in moštev priložnost sodelovati v mednarodni konkurenci. Prejšnji sistem je bil namreč absurden,« je poudaril Riihilahti, ki je zadovoljen z doseženim. »Zelo sem ponosen, da sem prispeval svoj delež k temu,« je dejal 48-letni Finec, ki se je skupaj s somišljeniki glede tega pogovarjal tudi z Aleksandrom Čeferinom.

O predsedniku Uefe ima dobro mnenje. »V nogometnih krogih sem imel priložnost spoznati različne ljudi, Aleksander pa je resnično dober vodja. Izpeljal je veliko sprememb, ki so bile nujne,« je ocenil Riihilahti. S prvim možem Uefe ima profesionalen, a hkrati tudi prijateljski odnos. »Z Aleksandrom sva veliko v stikih, to velja tudi za najini družini. Ko smo skupaj, se pogovarjamo o vsem drugem kot o nogometu,« je zaupal nekdanji nogometaš, ki je za finsko reprezentanco odigral 69 tekem in dosegel 11 golov.

Kajpak je beseda med njima nanesla tudi na dvoboj med HJK in Olimpijo. »Seveda se prepirava o tem, katero moštvo se bo odrezalo bolje,« je v smehu še dejal Riihilahti.