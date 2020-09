Dan nogometnih sanj v modri barvi proti Dancem

22.000 gledalcev je spremljalo tekmo Jugoslavije in Danske.

Vratar zadel iz enajstmetrovke

Nogometni navdušenci slovenskega glavnega mesta so v dolgih desetletjih doživeli marsikaj: gostovanje Benfice z, pozneje Milana z vrhunsko zasedbo italijanskih in nizozemskih reprezentantov, tudi Liverpoola z izjemno množico iz srednje generacije privržencev pri nas, nepozabne tekme Slovenije s Francijo, Rusijo, Ukrajino itn. Prav na včerajšnji dan pa je minilo okroglih 40 let od edinega kvalifikacijskega nastopa modrih za Bežigradom, ko je bila Slovenija v jugoslovanski federaciji. Prav najvidnejša vloga v ostri konkurenci tekmecev ji ni pripadala, ne nazadnje so si zmaji svoj edini evropski nastop v dobi SFRJ priborili z omenjeno Benfico, leta 1970 po zaslugi uvrstitve v finale domačega pokala, vseeno pa je tudi ljubljanska nogometna šola vzgajala spoštovanja vredne nogometaše in tako tudi reprezentante.Najvidnejši je bil vsekakor, pozneje tudi član udarne Bayernove enajsterice, s soigralcem iz Olimpijinih vrststa predstavljala prepoznavno zeleno-belo dvojico pri izbrani vrsti. Toda nista dočakala trenutka, da bi na uradni reprezentančni tekmi igrala za Bežigradom. In tako prav na tej edini kvalifikacijskega značaja, v skupini za uvrstitev na mundial 1982, pri domači vrsti ni bilo niti enega slovenskega nogometaša. Bilo je to ravno obdobje, ko se je omenjeni dvojec počasi poslavljal od igrišč, naslednja reprezentančna aduta iz Ljubljane,in, pa sta še opozarjala nase v mlajših selekcijah.Toda slovenska metropola je vseeno doživela pravi športni praznik. Na tribunah se je nagnetlo 22.000 obiskovalcev, med njimi 1000 razposajenih gostov iz Danske, domača reprezentanca pa se je veselila točk in tesne zmage z 2:1. Razburljiv je bil prvi polčas, ko so gostje hitro povedli, modri pa izenačili z nenavadnim strelcem: vratarje izvajal enajstmetrovko in ugnal tekmeca v vratih gostov, gol za zmago pa je nato zabil Splitčan. Nad drugim polčasom množica na tribunah ni bila ravno vzhičena, šteli pa sta točki za zmago v skupini, v kateri je pozneje jugoslovanska reprezentanca osvojila 1. mesto pred Italijo. In pozneje na mundialu? Azzurri so postali svetovni prvaki, izbranci selektorjapa so se od tekmovanja poslovili po koncu uvodnega dela. Sicer pa je bila Slovenija v tistih dneh, ob koncu septembra 1980, nogometno obarvana. Najprej smo na Gorenjskem v idiličnem Podvinu mnogi odprtih ust in prvič od blizu spremljali priprave reprezentantov, med katerimi sta bila najpogosteje med lovci na avtograme(Sarajevo) in(Hajduk), na tekmi pa sta bila nato najboljša edina dva reprezentanta, ki sta igrala v tujini – Spličan(Hamburg) in Črnogorec(Manchester United). Vsi do zadnjega pa so bili navdušeni nad razmerami in tudi ozračjem na tekmi, po kateri je Miljanić povedal: "Počutil sem se kot na največjih svetovnih stadionih."