Dallas Mavericks brutalno: »Pravijo mu, da je lenuh, Dončića čaka neuspeh v karieri, ne skrbi zase«​

Luka Dončić je že nekaj tednov glavna tema lige NBA - najprej zaradi šokantne menjave, s katerim so ga Dallas Mavericks zamenjali za Anthonyja Davisa iz Los Angeles Lakers, nato pa še zaradi privajanja na novo okolje.

Medtem ko mnogi menijo, da bo Dončiću bolje v Los Angelesu, so tudi taki, ki trdijo, da se njegova kariera bliža koncu. Kot poroča The Athletic, so se ga se pri Dallas Mavericksih znebili, ker pred njim ni veliko uspešnih sezon v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Pravijo mu, da je lenuh

»Ljudje, ki so bili priča Dončićevim zadnjim dnevom v Dallasu, ne morejo povedati veliko lepega o njegovem profesionalizmu. Pravijo mu, da je lenuh. Govorijo o težavah s kilogrami, ki so bili tako pogost vir frustracij v ekipi. Omenjajo njegove navade, da ima rad pivo, in to naj bi skrbelo NBA ekipe že ko se je prijavil na nabor za NBA kot zvezdnik Real Madrida. Dallas napoveduje Dončićev padec, s poudarkom na njegovem zdravstvenem stanju, ki bo po mnenju nekaterih v naslednjih petih letih verjetno vodilo v katastrofo,« so navedli.

Grško-kanadski strokovnjak Haralabos Vulgaris, nekoč direktor raziskav in razvoja v ekipi Dallas Mavericks, je ob tem povedal, kako je osebno opazoval hujšanje Luke Dončića. »Svoje kondicije ne jemlje resno, svoje prehrane ne jemlje resno in to je vse res. Ampak to je vse super, saj lahko te stvari popraviš. Vsi, ki so delali pri Mavericksih, razen mene, so se ga bali. Vsi so se mu želeli prilizniti, da bi si zagotovili prihodnost,« je še dejal.