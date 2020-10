Čustveno dejanje Schumacherjevih: družina s posebnim sporočilom

Pred leti sta bila Hamilton in Schumacher tekmeca tudi na stezi. FOTO: Caren Firouz, Reuters

Nedeljska dirka formule 1 v Nürburgringu je postregla z dvema rekordoma; Finec, ki bo ta teden dopolnil 41 let, je postal dirkač z največ nastopi v kraljevskem razredu motošporta, nastopil je na svoji 323. dirki in tako prehitel Brazilca. Več pozornosti pa je požel rekord, ki ga je izenačil zmagovalec. Dosegel je svojo 91. zmago, kolikor jih ima tudiPo koncu dirke je do zmagovalca pristopil tudi, Michaelov sin, ki gre po očetovih stopinjah, in Hamiltonu izročil eno izmed očetovih čelad, za kar se mu je vidno ganjeni Britanec zahvalil in priznal, da je v mladosti občudoval sedemkratnega svetovnega prvaka (po koncu letošnje sezone se bo, kot kaže, z njim izenačil tudi po številu osvojenih naslovov prvaka formule ena). Nato pa se je na facebooku oglasila še celotna družina Schumacherja, ki se sicer redko oglaša vse od Michaelove nesreče med smučanjem, po kateri je bil nekaj časa v komi, odtlej pa je v javnost prišlo le malo informacij o njegovem zdravstvenem stanju.»Iskrene čestitke Lewisu. Kako impresiven dosežek res odličnega voznika. Ne moremo zanikati, da ne bi radi videli, da bi Michael držal te rekorde, a kot je sam vedno govoril: rekordi so zato, da se podirajo,« so zapisali.