Cuban zakuril splet z izjavo o Dončiću, le kaj poreče njegova žena?

Lastnik košarkarskega moštva Dallas Mavericksse zaveda, da je zzadel terno. Ljubljančan je v samo dveh sezonah postal eno najodmevnejših imen lige NBA, temu primerno pa so se tudi odzvali v klubu in Dončiću pripravili bogato pogodbo, ki so jo podpisali nedavno v Sloveniji.Cuban vedno z izbranimi besedami govori o 22-letnem zvezdniku, z izjavo o tem, kako daleč bo šel, da bo obdržal Luko v moštvu, pa je znova poskrbel za veliko pozornosti na družbenih omrežjih.»Če bi moral izbirati med mojo ženo in tem, da Luka ostane v moštvu, me boste lahko videli pri odvetniku, ko se pripravljam na ločitev,« je njegovo izjavo citiral portal Swishline.Pravijo, da izjava ni daleč od resnice. A le kaj na to poreče njegova žena?