Črni oblaki nad Yamaho in Hondo (FOTO)

Fabio Quartararo je dirko na veliki nagradi Italije, kjer je osvojil drugo mesto za Francescom Bagnaio (Ducati), označil za najboljšo v karieri. Da se bo v Mugellu v neposrednem boju z Ducatijevo falango dirkačev tako dobro odrezal, ni bilo pričakovati. Tudi direktor Yamahine ekipe Lin Jarvis je podvig opisal kot zmago, saj so bili rezultati preostalih Yamahinih dirkačev, razen Quartararoja, milo rečeno skromni. Franco Morbidelli in Andrea Dovizioso na domači dirki nista osvojila niti točke za svetovno prvenstvo.

Kruta realnost

To je, ob dejstvu, da je izgubila tudi satelitsko ekipo, trenutna Yamahina realnost. Šef ekipe Lin Jarvis se sooča z velikimi izzivi. Ekipa RNF se je na Britančevo presenečenje v dneh VN Italije dogovorila z Aprilio, da bo naslednji dve leti sodelovala z italijansko znamko.

V Italiji je slavil Francesco Bagnaia.

V ozadju so bile čedalje večje razpoke med RNF in Yamaho. Razali, šef ekipe RNF, ni bil navdušen nad odločitvijo Yamahe, da Valentino Rossi v sezoni 2021 vozi za ekipo: »Seveda mi je bilo v čast imeti superzvezdnika v ekipi, a njegovi rezultati so bili porazni.«

Mimogrede, v Mugellu se je popularni Doctor tudi uradno upokojil, upokojili so tudi njegovo številko 46. Glavni sponzor Petronas se je umaknil, v ekipo je prišel še nemotivirani Dovizioso in tudi njegovi rezultati so pod pričakovanji. Zaradi vsega naštetega je razumljivo, da se je Razali odločil za prestop k Aprilii.

Honda v težavah

Yamaha pa se sooča s podobno težavo kot Honda: motocikel je hiter le v rokah enega voznika. Pri Yamahi je to Quartararo, pri Hondi Marc Marquez. A Španec zaradi poškodb prekinja sezono, odhaja na operacijo in ga letos ne bomo več videli na stezi.

Hondin Marc Marquez v tej sezoni ne bo več vozil.

Za Jarvisa je torej izjemno pomembno, da obdrži aktualnega svetovnega prvaka. Brez Quartararoja Yamaha ni konkurenčna. Honda je svarilna zgodba. Odkar se je poškodoval Marquez, je ekipa HRC, ki je vajena uspehov, prav tako v težavah.

Kje so mladi talenti?

Kaj je naloga satelitske ekipe? Zbira podatke, ki so pomembni za inženirje, preizkuša določene nove tehnične rešitve in dele, zanjo praviloma nastopajo mlajši nadarjeni dirkači, ki čakajo na sedež v tovarniški ekipi. Yamaha v svoji satelitski ekipi nima mladih talentov, čeprav od letos v sodelovanju z VR46 podpira ekipo moto2. Toda Keminth Kubo in Manuel Gonzalez (še) nista prepričala. A tudi če bi se to zgodilo, bi lahko Yamaha v prihodnosti mladega dirkača pripeljala le neposredno v tovarniško ekipo. A Jarvis nikoli ni bil pripravljen tvegati.

Zadnji novinec, s katerim je Yamaha podpisala pogodbo, je bil leta 2008 Jorge Lorenzo. Odtlej so se morali dirkači dokazati v satelitski ekipi. Letošnji Mugello je bil v tem pogledu za Jarvisa še en težak dirkaški vikend. Po izstopu Suzukija in umiku Yamahine satelitske ekipe bo prihodnje leto v prvenstvu samo šest japonskih motociklov (štiri honde in dve yamahi). Le Yamaha bo še vedno tekmovala z vrstnim štirivaljnikom.

Menjava generacij in znamk

V zadnjih dveh ali treh letih se je zamenjala generacija dirkačev – za starega velja že Marc Marquez, letnik 1993. Priča smo tudi preobratu med znamkami. Prevlada japonskih znamk se končuje, v ospredju so evropski proizvajalci Ducati, Aprilia, tudi KTM. Honda je za model RC213V, ki je bil pred letošnjo sezono zasnovan povsem na novo, gojila velike upe. Tudi pri Yamahi bi morali razmisliti o tem, kako celoten projekt motoGP prenoviti za prihodnost – tudi s tehničnega vidika.

Quartararo je prišel k Yamahi kot darilo z neba.

Pa še nekaj: Quartararo je prišel k Yamahi kot darilo z neba. Če Wilco Zeelenberg in Razali ne bi dala priložnosti ne preveč uspešnemu dirkaču moto2, bi bila Yamahina realnost trenutno verjetno res videti črna.