Črni in beli na 140 tablah

»Bilo je malo več treme, ker so vsi vedeli za naše rezultate in se je o tem govorilo. A smo zelo veseli, ker smo evropsko prvenstvo sploh imeli. Pa še v naši Sloveniji,« se je 21-letna Postojnčanka Ivana Hreščak z veseljem ozrla na pravkar minulo evropsko ekipno prvenstvo za članice in člane, ki ga je Šahovska zveza Slovenije organizirala v Termah Čatež.

Za prvenstvo so okrepili osvetlitev. FOTO: ŠZS

Na 140 šahovskih tablah je igralo 39 ekip v odprti članski konkurenci in 31 v ženski, skupaj 346 tekmovalcev in tekmovalk, od tega 136 velemojstrov in 23 velemojstric. Ob tem so pripravili še generalno skupščino Mednarodne šahovske zveze, sodniški seminar in fotografski natečaj.

Pričakovanja so bila večja

»Dokazali smo, da znamo organizirati. Bili smo majhna ekipa, veliko bremena je padlo na posameznike, ki smo tu, ker imamo radi šah in smo voluntirali. A je to tudi poslanstvo: meni je šah tako veliko dal, da dvomim, da mu bom lahko v taki meri vrnila. V Sloveniji se je zbrala prava evropska, kar svetovna smetana. Manjkala sta dejansko le Norvežan Magnus Carlsen in Rus Jan Nepomnjašči, ki se v Dubaju borita za naslov svetovnega prvaka,« je povedala Darja Kapš, podpredsednica ŠZS in organizacijskega odbora prvenstva.

Slovenija je nastopila s po dvema ekipama v moški in ženski konkurenci. V moški ekipi A so bili Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik in Tim Janželj, za žensko ekipo A so igrale Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Monika Rozman in Jana Krivec. Slovenija pa je kot organizator dobila to možnost, da se je predstavila in merila v moški in ženski ekipi s po dvema vrstama. Moško ekipo B so sestavljali Jan Šubelj, Vid Dobrovoljc, Domen Tisaj, Jaka Brilej in David Stevanič, žensko ekipo B pa Ivana Hreščak, Špela Kolarič, Pia Marie Ružič, Nuša Hercog in Vesna Mihelič. »Po navadi je tako, da gostitelj v prvo peterko sestavi igralke in igralce z veliko izkušnjami, v drugo pa tiste, ki bi lahko naredili ali naredile preboj v naslednjih letih. Na ŠZS si želimo, da bi v moški vrsti spet dobili kakega velemojstra, kot zadnji je to postal Luka Lenič. Pri ženski vrsti teh težav ni, konkurenca je izjemna, zato bomo po Lauri Unuk spet kmalu dobili kako velemojstrico,« napove Darja Kapš.

Podpredsednica ŠZS Darja Kapš FOTO: Drago Perko

Že pred zadnjim krogom so naslov ubranile Rusinje, zlato pa so si prav v zadnjih dvobojih izborili Ukrajinci pred Francozi. Slovenske šahistke so bile 18., Slovenci pa 32. Slovenci 2 so bili 34. med 39 ekipami, Slovenke 2 pa 23. med 31 reprezentancami. »Tu moram biti precej kritična. Na domačem terenu je vedno težko, pojavlja se pritisk druge vrste. Pričakovali smo več. Predvsem zato, ker vem, česa so naši sposobni. A pri šahu je tako kot v življenju, enkrat si pri vrhu, drugič na tleh,« je slovenske nastope ocenila Kapševa.

Le ena okužba

»Bili smo v mehurčku, kjer smo bili vsi negativni. Slabe atmosfere ni bilo. Bili smo veseli, ker smo prvenstvo sploh dobili, zato je bilo v zraku precej pozitivne energije,« pove nekdanji šahist Toni Kos, ki je bdel nad 2. slovensko žensko ekipo. Tekmovalke in tekmovalci so s trenerji in vsem osebjem 10 dni bivali v mehurčku. Prvič so bili testirani ob prihodu, potem še vmes, ko je bil prost dan. V vseh teh dneh so imeli med 500 udeleženci eno samo okužbo, pozitivna je bila ukrajinska prva igralka Ana Ušenina, nadomestila jo je Ana Muzičuk.

346 je bilo vseh.

»Šahisti so željno čakali to evropsko prvenstvo, saj so se naveličali spletnih tekmovanj. Da, prvenstvo v Sloveniji je bilo naporno, a hkrati velika čast in zadovoljstvo, da smo to izpeljali,« pa je dodala Nina Rob, direktorica evropskega prvenstva, katerega organizacijo je Slovenija dobila pred dvema letoma. Gostiti bi ga morali lansko leto, a so ga prestavljali. »Zaradi izrednih razmer smo naredili tako, da smo letos gostili evropsko ekipno prvenstvo, marca prihodnje leto ga bomo še v posamični konkurenci,« pravi Robova, ki se zaveda, da bodo morali pripraviti tudi bogat nagradni sklad, vreden dobrih 100.000 evrov. Slovenijo sta v teh dneh obiskala tudi najpomembnejša šahovska predsednika, mednarodne zveze Fide Arkadij Dvorkovič in evropske ECU Zurab Azmaiparašvili.