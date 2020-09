Conor McGregor v zaporu zaradi poskusa posilstva na Korziki?!

Irski zvezdnik borilnih veščin Conor McGregor je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP aretiran in je v policijskem priporu na francoskem otoku Korziki zaradi poskusa spolnega napada in neprimernega razkazovanja. Tožilec v Bastii je v izjavi za AFP dejal, da je morala policija 10. septembra posredovati zaradi prijave spolnega napada.



»V primeru spolnega napada in neprimernega razkazovanja je bil zaslišan irski državljan Conor Anthony McGregor. Do nadaljnjega je v policijskem priporu,« je v kratki izjavi zapisalo tožilstvo na Korziki.



Kasneje so po poročanju virov AFP McGregorja izpustili brez nadaljnjih sodnih postopkov. Tiskovni predstavnik 32-letnega zvezdnika borilnih veščin je iz ZDA poslal izjavo, v kateri McGregor odločno zanika kakršnekoli obtožbe zaradi slabega vedenja.