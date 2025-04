Človek, ki je šokiral celotno ligo NBA: »Ni mi žal za Dončićem.« Slovenec odgovoril: »Žalostno je, kaj govori«

Generalni menedžer Dallas Mavericksov Nico Harrison je razburil navijače z izjavo, da ne obžaluje menjave Luke Dončića (26) v Los Angeles Lakers. Kljub glasnemu nasprotovanju navijačev in njihovim pozivom po njegovi odstavitvi, Harrison vztraja, da je menjava za izkušenega obrambnega igralca Anthonyja Davisa (32) pravilna. »Ne obžalujem odločitve. Moj cilj je sprejemati odločitve, ki so najboljše za klub – danes in v prihodnosti, čeprav niso vedno priljubljene,« je dejal Harrison. Kot glavni razlog je poudaril filozofijo kluba, da »obramba osvaja naslove.«

Nico Harrison. FOTO: Justin Ford Getty Images Via Afp

Mnogi pa opozarjajo, da obramba v zadnjem finalu NBA proti Boston Celticsom ni bila težava, temveč da je prav Dončićev napad omogočil uvrstitev v finale. Harrison je kljub kritikam, med drugim nekdanjega lastnika Marka Cubana in klubske legende Dirka Nowitzkega, ponovil, da je ekipa zdaj boljša v obrambi. Dallas je v zameno za Dončića dobil Davisa, Maxa Christieja in izbor prvega kroga drafta leta 2029.

Dončić: Žalostno je, kako zdaj govori o meni

Dončić je razočaran nad Harrisonovimi izjavami: »Žalostno je, kako zdaj govori o meni. Nikoli nisem rekel nič slabega o njem. Želim le iti naprej.« Njegova vrnitev v Dallas v dresu Lakersov je bila čustvena, ob videoposnetku s poklonom je potočil solze, nato pa svoji nekdanji ekipi nasul 45 točk.

Navijači v Dallasu so Dončića navdušeno sprejeli, vendar so med tekmo znova pozivali k odstavitvi Harrisona. Kljub težki sezoni Harrison verjame, da bo čas pokazal pravilnost njegove odločitve.

Dallas je sezono zaključil z izpadom v play-in turnirju, medtem ko je Dončić z Lakersi napredoval v končnico.