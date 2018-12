Zaviti v črno: umrli vratar, njegova žena in sin (6)

Andrej Šerbakov. FOTO: Instagram

MINSK – Nogometni svet je zavit v črno, iz Belorusije je namreč prišla žalostna vest, da je v ponedeljek okoli 19. ure v hudi prometni nesreči na avtocesti med Brestom in Minskom umrl 27-letni vratar Vitebska. V nesreči sta se smrtno ponesrečila tudi njegova žena in šestletni sin.Zakaj je Šerbakov zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil s tovornim vozilom, ni znano. Domnevajo, da mu je postalo slabo. Vratar, žena in šestletni sin so bili takoj mrtvi, preživel je le triletni sin, ki je sedel v otroškem vozičku in so ga izvlekli iz izmaličenega vozila. V klubu so žalostno vest že potrdili.