Žalostna vest na dan derbija, umrl nekdanji trener

LJUBLJANA – Na dan največjega slovenskega nogometnega derbija med Olimpijo in Mariborom je slovensko nogometno javnost pretresla žalostna novica. V 57. letu starosti je umrl nekdanji uspešni nogometaš, zadnja leta pa trener,, poroča športni dnevnik Ekipa.Beširović je kariero začel pri ljubljanski Svobodi, nadaljeval pri Slovanu, nakar se je preselil v Banjaluko in v dresu Borca igral v prvi jugoslovanski ligi – z njim je leta 1988 osvojil tudi jugoslovansko pokalno lovoriko. V jugoslovanski ligi je igral še za Rijeko, nato pa je dolgo časa denar služil na Cipru.Trenersko kariero je začel leta 2002 pri Ljubljani, nato je vodil še Olimpijo, Belo krajino, Šenčur in Svobodo. Leta 2012 je prevzel vodenje mladinskih selekcij pri Bledu, nazadnje je pomagal Jesenicam.