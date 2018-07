Zagreti hrvaški navijači zažgali otok

Galešnjak FOTO: Shutterstock

ZADAR – Nogometna vročica je na Hrvaškem pred četrtfinalom mundiala v Rusiji dosegla vročico. Navijaška evforija je vroča tudi v dobesednem pomenu. Skupina podpornikov hrvaške izbrane vrste je skušala z baklami izraziti podporo ognjenim pred tekmo z Rusijo, a se je poskus ponesrečil, saj so plameni zajeli rastje na otoku v obliki srca Galešnjak.Galešnjak, ki leži dva kilometra vzhodno od otoka Pašman, je postal slaven s pomočjo sodobne satelitske tehnologije in zemljevida Google Earth, ker po obliki spominja na srce. Ponosni Hrvati so celo prepričani, da gre za edini otok na svetu v obliki srca. Od takrat je Galešnjak, ki ga imenujejo tudi Otok ljubezni, priljubljena destinacija zaljubljencev. Otoček je nenaseljen.Skupina hrvaških nogometnih navijačev se je domislila, da bi na prav poseben način izrazila svojo nogometno strast. Prek družbenih omrežij je stekla akcija in zbralo se je približno sto somišljenikov, ki so se z baklami odpravili na otoček Galešnjak, kjer so jih nameravali hkrati prižgati ter na ta način izraziti in ovekovečiti svojo ljubezen do reprezentance in nogometa in veliko podporo hrvaških nogometašem v najbolj pomembni tekmi v zadnjih dveh desetletjih za napredovanje v polfinale mundiala. Vendar pa se je navijaška zabava ponesrečila in morali so posredovati gasilci.Kot so prek Facebooka sporočili iz gasilske enote v Zadru, so bili v petek okoli 20. ure obveščeni o požaru na otoku Galešnjak, na katerem se je v trenutku gasilske intervencije nahajalo približno sto ljudi, ki so jih uspešno prepeljali na varno na kopno, je poročal portal morski.hr.Na srečo se nihče od udeležencev zabave z baklami ni poškodoval. Organizator tega dogodka je želel, da bi z dronom naredili skupinsko fotografijo, kako na otoku ljubezni gorijo bakle v podporo hrvaški reprezentanci pred četrtfinalom svetovnega prvenstva. Hrvaški mediji ne poročajo o tem ali so, preden se je ogenj razširil na makijo, uspeli posneti fotografijo in ovekovečiti veliki trenutek.Se pa na Hrvaškem sprašujejo, kako jim je prišlo na misel igrati se z odprtim ognjem v sezoni požarov, ko lahko suho makijo in podrast zaneti že iskra, torej kljub številnim opozorilom, da je kurjenje v naravi zaradi velike nevarnosti požarov prepovedano.Gasilci so požar hitro lokalizirali in ga pogasili, ognjeni zublji pa so zajeli le manjši del površine v velikosti 30 krat 100 metrov. Kot je za portal morski.hr sporočila predstavnica policije iz Zadra Sanja Šimurina, so sprožili postopek ugotavljanja okoliščin tega dogodka ter identifikacije udeležencev, med katerimi so tudi osebe že znane policiji. Za zdaj policija odgovornih ni ovadila. V najslabšem primeru pa lahko odgovorne doleti postopek zaradi ogrožanja varnosti ljudi in poškodovanja tuje stvari, za kar je zagrožena tudi zaporna kazen.