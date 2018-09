Za slovenski potni list je zaslužna babica

ZAGREB – Nekaj pred osmo zvečer je bilo. Lokacija košarkarska, da bolj ne bi mogla biti. Preddverje Dvorane Dražena Petrovića v Zagrebu. Košarkarji Sixta Primorske so ravno končali prijateljsko tekmo, še eno v nizu, Cibona jih je ugnala, čeprav so imeli Primorci napad za zmago. V vrstah Koprčanov ni bilo nervoze. To so priprave. Med prvimi je prišel prav naš sogovornik, 24-letni srbski krilni center Ivan Marinković. Primorci si manejo roke. Trdijo, da so pripeljali kapitalca, ribiči bodo že razumeli, ki jim bo pomagal do vseh možnih naslovov v novi sezoni. Primorci in njih meceni so lačni lovorik! "Super sem, kako ste vi?" Ivan odgovori z ...