Z Ilkino zlato medaljo zveza lažje do denarja

"Taki uspehi morda takoj ne dajo rezultatov, na dolgi rok pa zagotovo. Predvsem pa taka odličja vplivajo na dober renome."

Februar je bil mesec, ko so slovenski smučarji in smučarke polnili vitrine z medaljami. Tudi letos je tako, deskarje postal svetovni podprvak prvo februarsko nedeljo, svoje sposobnosti so dostojno pokazali alpinci.je podaljšala slovensko prevlado v kraljevi panogi, smuku,je po 18 letih osvojil moško kolajno na svetovnih prvenstvih.»Le predstavljamo si lahko, kako je osvojiti to kolajno,« v teh lepih trenutkih za slovensko smučarijo razmišlja, nekdanji skakalni as in direktor Smučarske zveze Slovenije. Srečali smo ga v Zagrebu na letališču, kjer je z, predsednikom panoge za alpsko smučanje, pričakal smukaško šampioneso.»Vem, da ni lahko priti do takega uspeha. Ilka je bila poškodovana. Po vsem tem se je bila sposobna pripraviti in se vrniti na tako vrhunsko raven! To je nekaj izjemnega! Kot pa sem slišal Ilko, nobena medalja nima enake zgodbe,« se je odličja Štuhčeve razveselil direktor, ki se kar ne more načuditi tej njeni čudežni vrnitvi.Tudi on je bil v karieri poškodovan; spominja se poškodbe na predvečer svetovnega prvenstva v Falunu, šla je medenica. »Športniki smo ljudje posebne sorte. Staknemo poškodbo. Pri meni je trajalo nekaj ur, da sem že začel delati projekcije, kako se bom vrnil. To je tista sposobnost, ki jo imajo vrhunski športniki. V resnici te nič popolnoma ne ustavi. Ilka je očitno čutila, da se je sposobna vrniti in da rehabilitacija ne bo trajala neskončno dolgo,« nadaljuje Petek. Kaj športnika najbolj boli, tisti del, ki je poškodovan, ali kaj drugega?»Najhuje je, da ne moreš v boj. Da si onesposobljen,« pojasni Petek, ki niti v Zagrebu na sprejemu za Ilko ni silil v ospredje. »Sceno spoznavam, moja naloga in naloga ekipe v pisarnah SZS pa je, da zagotovimo optimalne razmere. Na takih zadevah ne silim v ospredje,« navrže Petek, ki je lani novembra dobil štiriletni mandat na položaju predsednika zveze, ki je stabilizirala delovanje in finance. S takimi uspehi, kot sta jih dosegla Ilka in Štefan, bo zdaj lažje dobiti sredstva, navržemo.»Tudi Smučarska zveza Slovenije se bori na trgu. Taki uspehi morda takoj ne dajo rezultatov, na dolgi rok pa zagotovo. Predvsem pa taka odličja vplivajo na dober renome,« razmišlja direktor in opozarja, da je smučanje drag šport, a se Slovenci ne dajo, ostajajo konkurenčni, celo najboljši na svetu.Svojčas je bila praksa, da je smučarjem zmanjkovalo cekinov ob koncu sezone in se je šlo krepko v minus. »Mi smo športniki. Pred začetkom sezone smo se usedli za isto mizo in se zaprli v sobo. Tam smo si dali jasno zavezo, da bodo panoge vestno in striktno upoštevale dogovor. Da bodo porabile toliko, kolikor smo planirali. Obljubil pa sem, da jih bom pravočasno opozo ril. Vsi se dogovora držijo, in za to sem jim hvaležen,« nadaljuje.Direktor zveze v teh dneh slavi 19 let od 1. zmage v svetovnem pokalu (11. 2. 1990) in 18 let od naslova svetovnega prvaka na veliki skakalnici (10. 2. 1991). Kariero je sklenil leta 1995. Danes pozorno spremlja tudi to, kaj se dogaja v taboru skakalcev.»Predvsemni lahko. Vse oči so uprte vanj, a sem prepričan, da se bo vrnil v svetovni vrh, kamor tudi spada,« optimistično sklene Petek, ki je od torka na svetovnem prvenstvu v Åreju. Ali se bo okoli slovenskega vratu obesila še katera medalja, pa ne želi napovedovati. »Vsaka kolajna je prigarana, je plod trdega dela. Do odličij ni bližnjic! Lahko še tako treniraš, se predajaš, se boriš in paziš, da se boš najboljše počutil na dan tekme. A medalja se mora zgoditi. Prepričan sem, da imamo do konca tedna še nekaj tekem in nekaj smučark in smučarjev na startu, njihove tekme prihajajo!« je diplomatsko sklenil Petek.