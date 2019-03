Will Smith bo oče Serene in Venus Williams

Will Smith je v ustvarjalnem naletu. FOTO: Guliver/cover Images

Življenje očeta legendarnih igralk tenisa je bilo razburljivo in polno obratov.

23 zmag za grand slam ima Serena.

Megazvezdnikje potrdil, da bo v prihajajočem biografskem filmu upodobil, očeta legendarnih igralkin. Čeprav za Kralja Richarda še niso določili režiserja, bo 50-letni zvezdnik film tudi produciral, medtem ko bo za scenarij poskrbel, ki ga poznamo po Stranskih učinkih.Richard ni imel nobene formalne izobrazbe o treniranju tenisa in so živeli skromno v kalifornijskem Comptonu, vendar mu je uspelo vzgojiti veliki zvezdnici tega športa. Prve lekcije tenisa je dobil od moškega, imenovanega, ko je leta 1980 videl igrati(Romunka je v paru z našo1978. zmagala v dvojicah na odprtem turnirju Francije), pa se je odločil, da bosta njegovi hčerki šampionki. Na 78 straneh je napisal načrt za trening sestric – Venus se je rodila 1980, Serena pa leto dni pozneje. Tenis sta igrali na obrabljenih javnih igriščih Comptona, nato pa se je družina preselila na Florido, kjer sta se priključili akademiji za tenis Rick Macci. Leta 1995 ju je izpisal z akademije in ju začel sam trenirati in po nekaj letih sta že osvojili prvi turnir za grand slam. Serena je leta 1999 zmagala na odprtem prvenstvu ZDA, Venus leto dni pozneje na Wimbledonu. Serena ima v žepu skupno 23 zmag na največjih turnirjih in le za eno zmago zaostaja za. Venus ima sedem zmag za grand slam.Smith trenutno snema težko pričakovani film Podli fantje 3 z. Vrnil naj bi se tudi v nadaljevanje Netflixove produkcije Bright.