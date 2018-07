Vrtoglave cene vstopnic za ogled finalne tekme v Moskvi

Vstopnice Slovencev so nezanimive



Vstopnice tudi po štiri tisočake

Ceneje, če se odpravite na pot s turistično agencijo

LJUBLJANA – V igri za svetovnega prvaka v nogometu ostajajo le še najboljši. Jutri se začenja četrtfinale prvenstva v Rusiji, s tem pa tekme postajajo še bolj neizprosne. Tekmovalci vsakokrat poudarijo, da levji delež za zmago nosijo ravno njihovi navijači, žal pa nimajo vsi finančnih možnosti, da bi na prvenstvu tudi sodelovali.Večina nas je povsem zadovoljna s spremljanjem tekem prek televizijskih zaslonov, a z mislijo na naše sosede Hrvate, ki jih v soboto čaka tekma z Rusijo, smo preverili, ali je kakšna vstopnico za četrtfinalno tekmo sploh še na voljo.Na portalu Bolha.comiz Slovenj Gradca prodaja dve vstopnici za ogled sobotne tekme Hrvaška – Rusija (oziroma match 59), a kot pravi se zanju zanimajo le Nemci in Rusi, ki pa jim je predaleč do Slovenije. Preseneča ga, da ni nikakršnega povpraševanja Hrvatov in Slovencev. Mislili smo, da je morda tako zato, ker ju prodaja z osebnim prevzemom, a nam je pojasnil, da je oglas objavil na različnih portalih, toda v trenutku, ko je omenil, da je iz Slovenije, je zanimanje splahnelo. Cena njegove vstopnice na črnem trgu je nekje od 400 do 700 evrov, a kot kaže, mu bo ostale le za spomin.Samo po eno vstopnico za ogled tekme za tretje mesto se da kupiti na ebay.com, kjer je izklicna cena 1000 dolarjev. Za ogled finalne tekme je cena občutno višja – kar 4000 evrov bi morali odšteti , če bi si jo želeli ogledati v Moskvi. K temu prištejte še pot do Rusije, prenočišče in hrano, kjer so cene menda nekako primerljive s slovenskimi.Za tiste, ki se radi odločajo v zadnjem hipu, smo poklicali tudi turistično agencijo Kompas. Pravijo, da zanimanja za večje skupinske odhode na tekme ne beležjo, a imajo zato več individualnih potnikov, ki potujejo na različna prizorišča po Rusiji. Skupaj s hčerinskim podjetjem Atlas iz Zagreba tako za soboto ponujajo izlet v Sochi na ogled tekme četrtfinala, na kateri bo igrala Hrvaška. Cena anažmaja (letalski prevoz, ogled tekme in nočitev v hotelu s štirimi zvezdicami) je nekaj manj od 1,200 evrov (8,750 kun). V primerjavi s cenami na črnem trgu se nam cena ne zdi pretirana, a za dvodnevno rajanje to seveda ni malo denarja.