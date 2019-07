VIDEO: Trenutki groze za nemškega zvezdnika, napadalce pregnal »Tank«

LONDON – Napadalci na motorjih in oboroženi z noži so napadli nogometaša Arsenala in nemškega reprezentanta. Grozljiv napad, domnevno naj bi šlo za poskus kraje Özilovega mercedesa, so posnele kamere.Napadalci so na severu Londona ustavljali Özilov avtomobil, a je bil na njegovo srečo v bližini njegov soigralec in prijatelj, ki je stopil iz avtomobila in z golimi pestmi obračunal z napadalci. »Tank«, kot je znan Kolašinac, je napadalce pregnal, kmalu zatem pa je prispela policija. Özil je medtem pobegnil v bližnjo turško restavracijo, iz katere so pritekli natakarji, da bi pomagali odgnati napadalce.Priče so povedale, da je bil 30-letni Özil prestrašen, niti on niti pogumni Kolašinac pa v napadu nista bila poškodovana.