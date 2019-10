VIDEO: Trčil v Aleksandra Čeferina in se smejal

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in nekatere nogometne legende, vključno z Luisom Figom, Florentom Maloudajem, Milenkom Aćimovićem in Nadine Kessler, so zaigrali z otroki iz slovenskih, italijanskih, avstrijskih, hrvaških in madžarskih šol.



Pri tem pa je Čeferin naletel na tekmovalnega dečka, ki se je odločil vzeti žogo. Fant je z vso silo priletel med gležnje predsednika UEFE in pri tem padel po tleh. Čeferin presenečenja ob njegovi potezi ni skrival, malo se je celo ustrašil poškodbe in si pretegnil noge.