VIDEO: Tako so zaposleni Adrie na lastno pest pripeljali odbojkarje na Brnik

Danes ob 17. uri

Glasba za dodatno razpoloženje

LJUBLJANA – Slovenski srebrni odbojkarji, aktualni evropski podprvaki, so v domovini. Na brniškem letališču jih je ponoči okrog 1.30 pričakalo okrog 150 navijačev, da jim stisnejo roko, čestitajo in tudi prejmejo nekaj avtogramov. Sicer pa smo v uredništvu včeraj prejeli obvestilo ponosnih zaposlenih Adrie, da bodo poskrbeli brez plačila, da se bodo naši odbojkarji varno vrnili domov Pozna ura povratka odbojkarjev s finala prvenstva stare celine v Parizu, ki so ga Slovenci izgubili s Srbi, je bila bržkone glavni razlog, da navijačev, ki so poskrbeli za fantastično vzdušje v Stožicah, ni bilo še več.Večja bo množica danes ob 17. uri, ko bo na Kongresnem trgu v Ljubljani uradni sprejem za odbojkarje, pridružili pa se jim bodo tudi junaka Vuelte kolesarjain, kajakaška svetovna prvakainter bronasti kanuist Luka Božič, dobitniki odličij s svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju ta konec tedna v katalonskem Seu d'Urgellu.A tudi maloštevilna množica navijačev je na osrednjem slovenskem letališču na nočnem sprejemu prešerno slavila. Prišli so najbolj vneti, oblečeni v navijaško opremo, poslikani po obrazih s slovenskimi zastavami in številnimi slovenskimi trobojnicami ter drugo navijaško opremo.Za dodatno dobro razpoloženje je poskrbel narodnozabavni trio Domačini iz enega od slovenskih centrov odbojke – Kamnika. Z nekaterimi ponarodelimi pesmimi ansamblov bratov Avsenik, Lojzeta Slaka in Franca Miheliča so navijače pripravili tudi do skupinskega prepevanja in vriskanja.Glasbo so ob prihodu odbojkarjev pred letališko stavbo preglasile raglje, troblje, vuvuzele in glasno navijanje množice. Prvi je pokal za osvojeno drugo mesto v Evropi nato na letališču vidno vesel dvignil kapetan slovenske reprezentance, za njim pa preostali slovenski junaki minulih dveh tednov, pred množico, ki je pokazala, da si je odbojka na domačem evropskem prvenstvu priigrala zvesto občinstvo.