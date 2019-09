VIDEO: Škandal! Srbi poskrbeli za incident v Parizu

PARIZ – Pred sobotno polfinalno tekmo odbojkarskega evropskega prvenstva med Francijo in Srbijo so srbski navijači poskrbeli za incident. Okoli 13.000 domačih navijačev v dvorani Bercy je bilo zgroženih zaradi njihovega obnašanja.Preberite še:Pred tekmo so se z minuto molka poklonili pred dnevi umrlemu nekdanjemu francoskemu predsedniku, nekaj sto Srbov pa je nespoštljivo žvižgalo in metalo različne predmete. S srbskega dela tribun je bilo slišati tudi vzklike: »Terorist, terorist!« Svoje obnašanje opravičujejo s trditvami, da je bil Chirac eden glavnih pobudnikov za Natovo bombardiranje Srbije leta 1999. »Srbi so narod brez zakona in brez vere. To je narod razbojnikov in teroristov,« je dejal tedaj Chirac.Francoski navijači so odgovorili z žvižganjem, spletna omrežja pa so seveda polna žolčnih komentarjev o dogajanju pred začetkom tekme. V dramatičnem dvoboju so sicer zmagali Srbi s 3 : 2, pri čemer so v zadnjem nizu domače igralce povsem povozili in jim prepustili le sedem točk.