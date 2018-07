VIDEO: So Brazilci Neymara in sotekmovalce res kamenjali?

Potem ko je brazilska nogometna reprezentanca v četrtfinalu izpadla s tekmovanja svetovnega prvenstva v Rusiji, si mnogi zagotovo še niso opomogli. Vendarle Brazilci vsakokrat veljajo za favorite. Menite, da bi lahko bilo razočaranje med navijači tolikšno, da bi svojo izbrano vrsto kar kamenjali?Posnetek z lažnim naslovom.Po spletu je zakrožil videoposnetek z naslovom »Brazilski navijači pozdravljajo brazilske igralce«, na katerem ljudje ob cesti kamenjajo avtobus. Mnogi so tako prehitro nasedli zapisanemu, češ da so razburjeni Brazilci nogometaše pričakali kar s kamni.Pritisk na brazilsko ekipo je zagotovo velik in si marsikdo želi očrniti reprezentanco, a kot se je pozneje pokazalo, je bil posnetek starejši. Nekdo ga je objavil že konec letošnjega marca, v kamenjanem avtobusu pa ne sedijo nogometaši, temveč člani ene od brazilskih političnih strank.Resnica naj bi bila torej povsem drugačna: Brazilci so svojo ekipo na letališču toplo pričakali, kar so nogometaši objavili tudi na svojih družbenih omrežjih.