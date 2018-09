VIDEO: Nogometaš Denis O. ujet, žena ga je našla v savni s prostitutko

Kapetana nogometne ekipe Spartak Moskva, Denisa Gluškova (31), je žena ujela v kočljivem trenutku. Njegova žena, sicer zobna kirurginja Darja (27) ga je našla v savni z golo žensko. Ona pravi, da z njegovo prostitutko.



Darja je s telefonom snemala, medtem ko je hodila proti savni. Iz nje je stopil njen mož, zavit v brisačo ter ji poskušal vzeti telefon. Sliši se jo kako govori: Sedela sta za mizo, ne njej vino, vodno pipo in sadje. Sedela je v njegovem naročju, gola, on pa v brisači.«



Posnetek je prišel v javnost. Skrivnostna ženska pa je izginila še preden je Darja začela snemati. Gluškov, ki ima z ženo dva otroka, je zanikal, da je bil s prostitutko. Za ruske medije so njegovi odvetniki sporočili, da se je družil s prijateljico iz otroštva Kristino. Odvetniki so še dejali, da z ženo že šest mesecev ne živita skupaj, Darjo pa so obtožili, da je ona tista, ki ga je varala.