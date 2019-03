VIDEO: Tina Maze povedala, kdaj se je zaljubila v Andreo Massija

Tina Maze in Dominique Gisin sta si 12. februarja 2014 razdelili zmago na olimpijskem smuku. FOTO: Matej Družnik, Delo

Tina Maze je po smuku postala olimpijska prvakinja še v veleslalomu, Soči 2014. FOTO: Matej Družnik, Delo

Na Olympic Channelu, kjer objavljajo tudi videe o športnih legendah in o tem, kaj te počnejo po končani karieri, so nedavno posneli video o naši najboljši smučarki vseh časov. Na svojem instagram profilu ga je seveda objavila tudi sama.Legende živijo naprej (Legends live on) je naslov dokumentarcev o športnih velikanih, ki so zaradi svojih izjemnih uspehov postali prave zvezde v svojih domovinah in po svetu.V video prispevku, ki si ga lahko ogledate spodaj, se pogovarjajo z vsemi pomembnimi ljudmi v Tininem življenju, začenši s švicarsko smučarko, s katero sta z identičnim časom postali olimpijski zmagovalki v smuku leta 2014 v Sočiju.Nadaljujejo seveda z njenim partnerjemin njenimi starši, mamoin očetom. Oče pokaže breg za hišo, na katerem je naučil smučati malo Tino, in pripoveduje, kako sta skupaj rezala lesene palce ter jih barvala v rdečo in modro, da bi bile čim bolj podobne pravim tekmovalnim količkom.V prispevku se pogovarjajo tudi z njenim prvim trenerjem iz Črne, ki je prepričan, da še 200 let ne bo take smučarke.Tina sama razloži, kdaj se je zaljubila v Massija in zakaj se je odločila za samostojno ekipo.Prikazani so tudi najbolj čustveni posnetki njenih športnih zmagoslavij in podelitev zadnje olimpijske medalje.