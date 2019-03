VIDEO in FOTO: »J****e se!« Tako je napadel Slovenca

REUTERS Damir Skomina razburja. FOTO: Christian Hartmann, Reuters

REUTERS Zvezdnik Pariza Neymar se je razjezil. FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters

ACTION IMAGES VIA REUTERS Čakajoč na odločitev. FOTO: John Sibley, Action Images Via, Reuters

REUTERS Pokazal je na belo točko. FOTO: Benoit Tessier, Reuters

»Presodite sami,« piše športni spletni portal Eurosport o posnetku VAR in odločitvi slovenskega sodnikana tekmi osmine finala lige prvakov med Manchestrom in Paris Saint Germainom.V sodniškem dodatku jenamreč po mnenju tehnologije VAR in slovenskih sodnikov na čelu s Skomino igral z roko v kazenskem prostoru. Sledila je najstrožja kazen, ki jo je uspešno izvedelin Angležem priigral napredovanje.Zvezdnik pariškega kluba, ki je sicer poškodovan,je po izpadu iz lige prvakov povsem izgubil živce zaradi po njegovem mnenju neupravičeno dosojene enajstmetrovke. »To je velika sramota, VAR upravljajo štirje sodniki, ki očitno nič ne vedo o nogometu. Tukaj zagotovo ni bilo enajstmetrovke. Kako pa naj bi bila, če ga je žoga zadela v hrbet?! J****e se!« je zapisal na instagramu. Kasneje je sporno objavo Brazilec izbrisal.