VIDEO: Gara kot nor: Luka Dončić se že poti v NBA

Luka Dončić se pospešeno pripravlja na svojo prvo sezono v ligi NBA.



»Zadnji tedni po mojem prihodu v Ameriko so bili neverjeten vrtiljak čustev in novih izkušenj. Težko je opisati, kako težko in z navdušenjem čakam, da stopim na igrišče v Dallasu in začnem trdo delo za dosego ciljev, ki so si jih zastavili z ekipo,« je nedavno na twitterju zapisal Dončić, ki se je po koncu sezone iz Real Madrida preselil v severnoameriško ligo NBA k moštvu Dallas Mavericks.





Oglejte si, kakšne vaje opravlja med pripravami na svojo premiero v najboljši košarkarski ligi na svetu.