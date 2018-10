Andrej Škufca kmalu prvič očka!

Pred Andrejem Škufco in njegovo lepo ženo, prav tako plesalko Melindo Torokgyorgy Škufca, so lepi časi. Pravzaprav najlepši v življenju. Plesni par, ki sicer ne tekmuje več, a svoje znanje še vedno prenaša na druge, ki so željni plesnih veščin, namreč pričakuje prvega otroka.