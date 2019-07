VIDEO: Brutalni nokavt Slovenca postal viralni hit, zbral več kot 18 milijonov ogledov

Ena izmed najbolj zanimivih borb v organizaciji FFC (Full Contact Championship) se je zgodila v Atenah februarja 2016. Slovenec, kikboksarska zvezda, je bil velik favorit v dvoboju proti, a kaj, ko je sledil šov.Kakoubavas je šokiral poznavalce tega športa, ko je našega borca položil z brutalnim nokavtom, in to v trenutkih, ko je vse kazalo na lahek boj za Slovenca. Samo sekundo je potreboval, da je Kakoubavas pokazal, kako dober in nevaren borec je. Kakorkoli že, aprila je omenjena organizacija spomnila na ta boj na svoji facebook strani, rezultati pa so bili presenetljivi.Do zdaj je bila objava deljena med 40.000 ljudmi na facebooku, število ogledov pa je preseglo 18 milijonov, piše Fighsite. Nokavt, ki ga je vredno videti.