VIDEO: Boksarka v šoku, trener obležal v krvi

se je dolgo pripravljala na dvoboj s slovito, ki nosi naslov najboljše boksarke po WBO in WBC v supervelterski kategoriji. A tega, kot kaže, zdaj ne bo, vsaj tako pravi 29-letna Habazinova.Ob tehtanju je namreč prišlo do incidenta, ko naj bi njenega trenerja pretepel eden izmed članov tabora nasprotnice. »Hvala, ljudje, za vse. Jaz sem dobro, trener bo tudi, po operaciji … Doživeli smo nekaj, kar je sramotno za šport,« je med drugim zapisala na svojem facebook profilu.Kot piše 24sata, so njenega trenerjapretepli. Ta naj bi namreč pogledal na tehtnico, ko je na njej stala Claressa. »Pogledat je odšel, koliko tehta. Tam mu je, mislim, da njena sestra, histerično mahala in vpila, naj se umakne. On je odšel, njo so odvlekli. Bilo je mirno kakšnih pet, deset minut. Nato pa je nekdo s hitrimi koraki pritekel do Bashirja. Ta je bil s hrbtom obrnjen proti njemu in ga ni videl. Udaril ga je, Bashir je padel, potem pa je še z nogo udaril po njem. Stekel sem tja in ga odrinil,« je dejal, predstavnik za stike z javnostjo pri hrvaški boksarki.Dvoboj so nato odpovedali.Posnetek dogajanja ob tehtanju si lahko ogledate tukaj