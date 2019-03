VIDEO: Vse, kar morate letos vedeti o Planici

LJUBLJANA – Člani OK Planica so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti organizacije letošnjih tekem v smučarskih skokih v Planici.







Predsednik Smučarske zveze Slovenije Franci Petek je pred novinarji poudaril, da so v zvezi izredno ponosni na ljudi in delavce, ki pripravljajo ta dogodek. Teh naj bi bilo po besedah Ljuba Jasniča okoli 100 tisoč. Organizatorji obiskovalce pozivajo k strpnosti in mirnosti, še posebej v jutranjih urah, ko je pri vhodu na prizorišče pričakovati večje število ljudi. Poleg policije bo na dogodku tudi zadostno število rediteljev, zagotavlja organizator, a ljudi kljub temu pozivajo, naj pazijo na svoje stvari. Poziv k zmernosti pri pitju alkohola Na novinarski konferenci so organizatorji obiskovalce pozvali k zmernosti pri uživanju alkohola. »Alkohol na taki prireditvi v veliki meri ni primeren in si ga organizatorji ne želimo,« so jasni. V četrtek, ko je doživetje v dolini pod Poncami namenjeno predvsem otrokom, alkohola na prireditvi ne bodo točili.



Obiskovalci, ki kart niso kupili v predprodaji, bodo morali za vstopnico odšteti 29 evrov, otroci, starejši od šest let pa pet evrov. Tisti, ki bodo skoke želeli opazovati s tribun, bodo morali za vstopnico odšteti več, tudi do 60 evrov.



Otroci od sedem do vključno 14 let morajo kupiti vstopnico za vse dni, razen za nedeljo.