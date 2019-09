FOTO in VIDEO s sprejema odbojkarjev: Vi ste nam dali moč in energijo

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Kaj so povedali junaki?

Zmagovalec Primož Roglič je navduševal Slovenijo.

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Spremljajte V ŽIVO sprejem za slovenske zlate športnike!

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Odbojkarje so pozdravili navijači.

Odbojkarje so pozdravili navijači.

V slovenski prestolnici že dolgo ni bilo tako žlahtno, kot je zadnji septembrski dan v letu 2019. Tam je namreč Mestna občina Ljubljana pripravila sprejem za evropske podprvake, slovenske odbojkarje , ki so v Parizu klonili s Srbi ter osvojili srebro.Z zlatom na svetovnem prvenstvu se je konec tedna v španskem Seu d'Urgellu okitila kajakašica Eva Terčelj Nejc Žnidarčič je postal svetovni prvak v spustu . Kanuistje bil v slalomu tretji. Tudi te tri junake lahko Slovenci in Slovenke pozdravite v Ljubljani.Zgodovino sta nedavno pisala tudi kolesarja Primož Roglič, ki je osvojil prestižno dirko po Španiji, ter Tadej Pogačar , ki je bil na omenjeni dirki tretji.Eva Terčelj je postala svetovna prvakinja na prvenstvu v kajaku in kanuju je dejala, da so se ji uresničile sanje: »Ves trud in vso čakanje je bilo poplačano z res bučnim aplavzom. Ta konec tedna je bil res magičen za slovenske športnike, res smo pokazali, da smo športni narod z velikim srcem.« Nejc Žnidarčič je postal svetovni prvak v spustu, tega naslova pa se ni veselil prvič: »Recimo je bila zmaga sladka. Bilo je kar stresno.« Luka Božič pa je prvič osvojil odličje sam, prej je tekmovala ekipno, tokrat je bi bronast: »Trenutki se kar primerjajo s tistim, kar sem doživljal prej. Se mi zdi, da smo športniki navzven malo bolj mirni, kadar se veselimo, pa to radi pokažemo. Hvala vsem.«Publika je ponorela od navdušenja, ko je napovedovalec najavil zmagovalca Vuelte Primoža Rogliča. Množica je skandirala njegovo ime, prav tako je bučno pozdravila Tadeja Pogačarja. »Rad bi se zahvalil vsakemu posebej, neverjetni ste, imam kar malo treme. To je konec koncev nagrada, potrditev za ves moj trud.«Tadej Pogačar: »Res neverjetno občutki, ko je toliko slovenskih navijačev ob progi v daljni Španiji. Jaz sem res zelo vesel, da imamo tako podporo in upam, da bo tako tudi naprej. Nikoli nisem rad preskakoval, vedno sem rad šel po poti. Je pa res, da sem v zadnjih letih zelo napredoval.«​Srečni in veseli po neprespani nočiPotem ko so na oder poklicali vsakega odbojkarja posebej in jih je Slovenija pozdravila z znamenitim: Kdor se skače, ni Sloven'c, so fantje strnili vtise.je seveda po neprespani noči srečen in vesel: »Zelo sem ponosen, da sem bil del ekipe in zelo sem ponosen na vas, da ste nas podpirali. Vsi smo si najbolj zapomnili, da smo bili ekipa, da smo nekako povezali Slovenijo, da ste nas prišli podpirat v tako velikem številu. Brez vas nam ne bi uspelo.«, ki je bil pomemben člen odbojkarske reprezentance je povedal, da jim je bilo v Parizu zelo težko: »Danes ko vidimo vas vse, ko vidimo kako smo združili vse, kakšno podporo smo imeli, je dosti lažje. Včeraj je bilo zelo težko, bili smo razočarani. Danes ko tole vidimo, je lažje. Cmok bo še vedno ostal, dolgo, dolgo. A moramo biti veseli s tem, kar smo dosegli.« Kapetanpa je na Kongresnem trgu povedal: »Najboljši občutek je, ko zapreš nasprotniku usta. Hvala vam za vse! Vi ste nam dali moč in energijo, da smo naredili fantastičen rezultat. Ne vemo, kje bi zaključili prvenstvo, če vas ne bi bilo. Težko je opisati čustva. To, kar dajete vi, je najbolj vredno.«